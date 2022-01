Kronkorken kommen in die Tonne

Eine Idee zu haben, ist immer gut. Wenn sich daraus dann noch etwas anders entwickelt, um so besser. So ist es auch den Sennebauern ergangen, als sie ihre neueste Aktion „Chicken-Shit-Bingo“ publik machten.

Künftig soll einmal im Monat, am Abholtag von „Obst verbindet“ auf dem Hof von Jörg Dreischalück in Liemke, Huhn Petunia von den Senneglucken in die Spiel-Arena steigen. Die Zahl, auf die ihr erstes „Chicken Shit“ fällt, erhält einen Obst-verbindet-Einkaufsgutschein im Wert von 30 Euro. Lose für eines der 50 Bingo-Felder sind für 2,50 Euro im Click&Collect-Hoflädchen der Sennebauern erhältlich. Pro Los wird ein Euro an eine offizielle Hilfsorganisation gespendet.