Krönung der Königin und Tanz

Am Samstag, 14. Mai, treten die Schützen um 17.15 Uhr auf dem Dorfplatz an. Anschließend werden die Gastvereine begrüßt. Darunter sind Vertreter aus Liemke, Augustdorf, Belle, Schloß Holte und Niederorschel sowie vom Heideverein Sende. Danach geht es um 17.30 Uhr zur Messe in die Kirche, anschließend folgt die Kranzniederlegung am Ehrenmal. Gegen 19 Uhr findet der Aufmarsch auf dem Festplatz statt. Der Zapfenstreich auf dem Schützenplatz am Furlbach schließt sich an. Danach bittet die Band „The Juniors“ im Festzelt zum Tanz. In der Sekt- und Longdrinkbar legt DJ René Busche auf. Gegen 21 Uhr schreitet die Throngesellschaft zum Ehrentanz auf die Tanzfläche.

