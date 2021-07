Kröten, Schnecken und Abrakadabra

Schloß Holte-Stukenbrock

Mit Sieben und durchsichtigen Plastikkisten bewaffnet, ziehen die Kinder der OGS-Ferienspiele an der Michaelschule Liemke in Richtung Wapelaue. Sie wollen entdecken, was sich alles an tierischem Leben im Bach tummelt. Die erste Entdeckung: Eine Kröte! Entsprechend groß ist die Begeisterung.

Von Dirk Heidemann