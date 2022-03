Kröten und Frösche bestimmen

„Observation.org“, die größte Naturbeobachtungsplattform Europas mit Sitz in den Niederlanden, hat gemeinsam mit dem Naturkunde-Museum Bielefeld, dem Naturwissenschaftlichen Verein für Bielefeld und Umgegend und der AG Westfälischer Entomologen zum „Bioblitz“ aufgerufen. Alle Interessierten sollen über das gesamte Jahr hinweg die Pflanzen, Pilze und Tiere innerhalb ihrer kreisfreien Stadt oder innerhalb ihres Landkreises erforschen.

Da nun das Frühjahr beginnt, können auch in Bielefeld besonders gut die aus ihrer Winterruhe kommenden Frösche, Kröten, Molche und Salamander beobachtet werden.

Mit dem gerade beginnenden Frühjahr wandern die heimischen Amphibienarten in warmen und feuchten Nächten zurück zu ihren Laichgewässern. Für sie beginnt eine wichtige Zeit. „Sie kehren aus ihren Winterquartieren zu den Gewässern zurück, in denen sie als Jungamphibien geschlüpft sind“, erklärt Brigitte Bender von der AG für Amphibien und Reptilien des Naturwissenschaftlichen Vereins. „An vielen Stellen bedroht der Verkehr die Wanderung. Viele Tiere sterben bei dem Versuch, Straßen zu überqueren.“ Aus diesem Grund gibt es an vielen Straßen Amphibienzäune. Sie werden von ehrenamtlich tätigen Menschen betreut. Mithilfe dieser Schutzzäune werden sehr viele Amphibien gerettet.

Aufmerksame Menschen können die Amphibien auch bei Besuchen im Wald oder an Gewässern bei geeignetem Wetter im Frühjahr gut beobachten. Zur Bestimmung von Fröschen, Kröten, Molchen und Salamandern ist die die App „ObsIdentify“ ein gutes Hilfsmittel, denn die App verfügt über eine automatische Bestimmungsfunktion. „Gerade mit Kindern und Jugendlichen macht es großen Spaß, die App einzusetzen und so die heimische Natur besser kennen zu lernen“, so Dr. Ingo Höpfner vom Naturkunde-Museum Bielefeld. Alle Beobachtungen können über die App oder direkt über das dazugehörige Portal „Observation.org“ erfasst werden.

Mit der Bestimmungs-App ObsIdentify lassen sich Naturbeobachtungen ganz einfach mit dem Smartphone bestimmen und melden. Foto: Christoph Steinweg

Um die Tiere jedoch durch die Beobachtung nicht zu gefährden, sollten Gewässerufer während der Laichzeit nicht betreten werden, da viele Amphibien dort tagsüber nur wenige Zentimeter tief im Boden eingegraben sind. Auch, um der Ausbreitung der weltweit vorkommenden Amphibienkrankheit Bsal entgegenzuwirken, ist größte Vorsicht geboten, wenn Beobachter sich von einem Gewässer zum nächsten bewegen oder mal ein Tier von der Straße retten. „Das Tragen von Handschuhen und die regelmäßige Desinfektion des Schuhwerks sind wirksame Schutzmaßnahmen“, so Bender. Weitere Informationen dazu finden sich unter anderem im Internet unter www.lanuv.nrw.de/natur/artenschutz/amphibienkrankheiten/

Der Arbeitskreis Amphibien und Reptilien NRW, der mit der Plattform Observation.org eng zusammenarbeitet, freut sich über jeden gemeldeten Fund. „ObsIdentify hat uns schon viele neue Fundpunkte von Amphibien beschert. Auch häufige Arten, wie etwa Teichmolch, Erdkröte oder Grasfrosch sollten gemeldet werden. So ist der früher sehr häufige Grasfrosch in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Da ist wirklich jede Beobachtung wichtig“, sagt Martin Schlüpmann vom Arbeitskreis Amphibien und Reptilien NRW, der auch die Meldungen auf Observation.org prüft.

Wer mehr über Amphibien und andere manchmal ebenso unscheinbare wie spannende Artengruppen erfahren möchte, kann zum Beispiel an den Angeboten des Naturwissenschaftlichen Vereins und der Naturschule Bielefeld oder an Exkursionen von Naturschutzverbänden und Biologischen Stationen teilnehmen. Informationen und Ansprechpartner zum Thema Amphibien für Bielefeld finden sich im Internet unter www.nwv-bielefeld.de/arbeitsgruppen/amphibien/