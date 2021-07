Krypto-Handys liefern Details im Prozess gegen mutmaßliche Großdealer-Bande

Paderborn

Es geht um Kokain, Marihuana, Haschisch und synthetische Drogen – und das in großen Mengen: Im zweistelligen Kilogramm-Bereich sollen drei Männer mit diesen Drogen gedealt haben, in Ostwestfalen-Lippe und darüber hinaus. Das Landgericht Paderborn hat am Mittwoch überprüft, ob die Geständnisse der Angeklagten in dem Prozess mit den Ermittlungsergebnissen der Polizei übereinstimmen.

Von Ulrich Pfaff