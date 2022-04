Kuchen und Fotos bringen 680 Euro

Grauthoff-Elbracht-Schule in Schloß Holte-Stukenbrock spendet an die Flüchtlingshilfe

Schloß Holte-Stukenbrock

Die Woche mit dem Projektzirkus Casselly endete für die Grundschüler der Grauthoff-Elbracht-Schule Mitte März mit einer Galavorstellung im Zirkuszelt am Standort Elbracht in Sende. Dabei konnten in bereitgestellte Boxen Geldbeträge eingeworfen werden und der neue Vorstand des Fördervereins verkaufte Kaffee und Kuchen. Zusammengekommen sind dabei 680 Euro, die nun gespendet werden.

Von Dirk Heidemann