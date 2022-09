Küchenindustrie trotzt Krise

Löhne

Während die Kaufzurückhaltung in Zeiten von Rekordinflation und explodierenden Energiekosten auch in weiten Teilen der Möbelbranche zu spüren ist, bleibt die Küchenindustrie davon bislang teilweise verschont. Trotz der Krise rechnen die Küchenmöbelbauer nach starken Zuwächsen in den Vorjahren auch für 2022 mit einem Umsatzplus von 10 Prozent. Etwa die Hälfte davon entfällt auf erste Preiserhöhungen, sagt Stefan Waldenmaier, Präsident des Branchenverbands. Aber auch ihn treiben die hohen Energiekosten um.

Von Oliver Horst