Kühlwasserspur führt zu Unfallflüchtigem

Schlangen

Ein Mann aus Schlangen ist am frühen Sonntagmorgen in der Adolfstraße mit seinem Auto gegen eine Mauer gefahren und dann geflüchtet. Nach Angaben der Polizei befuhr der 53-Jährige gegen 0.15 Uhr mit seinem SUV Marke VW die Adolfstraße in Richtung Obere Straße.