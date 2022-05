Kühnert: „Autonomes Fahren ist keine Science-Fiction“

„Ich bin zum ersten Mal hier in der Kreisstadt. Die Anreise am Vortag gibt mir immer die Möglichkeit, wenigstens etwas von dem Austragungsort mitzubekommen“, verriet der Berliner Politiker und frühere Bundesvorsitzender der Jusos dieser Zeitung. Auch, dass er zum ersten Mal in Höxter mit den vielen Fachwerkhäusern sei. Am frühen Samstagmorgen waren es für Kühnert dann nur noch wenige Schritte bis zum Stand der SPD im Herzen der Stadt, wo er sich gemeinsam mit der jungen Landtagskandidatin Nora Wieners den Fragen interessierter Bürger stellte und auch gerne für Selfies zur Verfügung stand.

