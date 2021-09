Kultur-Container lässt Geschichte aufleben

Der Kultur-Container des Preußenmuseums Minden ist vom 27. September bis 10. Oktober in Preußisch Oldendorf. Denn für einen tollen kulturellen Herbst beteiligt sich die Stadt an einer Veranstaltungsreihe des Landschaftsverbands (LWL). Dessen „33-Kubikmeter-Museum“ macht Station in insgesamt fünf Städten in Ostwestfalen.

33-Kubikmeter-Museum macht Station in Preußisch Oldendorf – viele Veranstaltungen an und in der Sekundarschule

In Preußisch Oldendorf werden acht hochwertige Kulturveranstaltungen präsentiert – überwiegend in der Aula der Sekundarschule am Offelter Weg, aber auch am Container auf dem Schulhof. Umrahmt wird die Veranstaltungsreihe durch die Ausstellung „300 Jahre Stadtrechte in Ravensberg – acht Städte und ihre Geschichte“. Dieses Jubiläum feierte Preußisch Oldendorf im Mai 2019.

Die Kultur-Containerreihe wird von Bürgermeister Marko Steiner am Dienstag, 28. September, um 18.30 Uhr eröffnet. Auf seine Begrüßung folgt ein Vortrag des heimischen Stadt- und Landeshistoriker Sebastian Schröder unter dem Titel „Quo vadis, Preußen?“ Schon der Name Preußisch Oldendorf beweist, wie eng die Geschichte der Stadt mit Preußen verbunden ist. Überall im Stadtgebiet finden sich Zeugnisse einer annähernd drei Jahrhunderte währenden preußischen Vergangenheit. Nach dem Zweiten Weltkrieg verkündeten die Alliierten im Jahr 1947 allerdings das Ende dieses Staates.

Daher stellt Schröder, der am Institut für vergleichende Städtegeschichte der Universität Münster arbeitet, die Epochenwenden Preußisch Oldendorfs vor, und beantwortet Fragen wie: „Was bleibt von der dreihundertjährigen Geschichte Preußens in Westfalen? Warum beschäftigen wir uns noch heutzutage mit preußischer Historie?“ Musikalisch umrahmt wird die Eröffnungsveranstaltung von Anja Vehling (Klarinette) und Matthias Menzel (Klavier) von der Musikschule Preußisch Oldendorf.

Musik „Von Preußen bis in die Moderne“ spielt das Blasorchester Holzhausen am 28. September. Foto: Stadt Preußisch Oldendorf

Ab 19.30 Uhr können die Besucher dann ein Konzert des Blasorchesters Bad Holzhausen unter dem Motto „Von Preußen bis in die Moderne“ genießen. Das Blasorchester Bad Holzhausen ist seit 56 Jahren ein fester Bestandteil von Stadt und Region. Die etwa 30 aktiven Musikerinnen und Musikern präsentieren neben verschiedenen preußischen Märschen, Musicalmelodien und Filmmusik auch modernere Stücke der Rock- und Popmusik, Schlager und die „klassische“ Volksmusik. Im Juni 2019 besuchte das Blasorchester das Wertungsspielen anlässlich des Deutschen Musikfestes in Osnabrück.

Im Stück „Die Krögers – eine preußische Familie“ zeigt das Cammer-Theater am 1. Oktober das Leben im 18. Jahrhundert. Foto: Stadt Preußisch Oldendorf

Die Geschichte einer Bauernfamilie im 18. Jahrhundert erzählt das Cammer-Theater am Freitag, 1. Oktober, ab 20 Uhr mit dem Stück „Die Krögers – eine preußische Familie“. Da ist Heinrich, der den Hof verlässt, um in den Krieg zu ziehen. Da ist Grete, die an ihrer Hochzeit mit dem angesehenen Sekretär des Probstes zweifelt. Und Fritz, der vom einfachen Bauernsohn zum Verwalter im Amt Petershagen aufsteigen möchte. Drei ganz gewöhnliche Lebensläufe, von denen es viele gab, aber die uns heute teilweise fremd und merkwürdig erscheinen – auch wenn die eigenen Familiengeschichten vielleicht ähnlich aussahen.

In die Zeit der 1920er Jahre nimmt das Quartett Tubatrokl sein Publikum am Samstag, 2. Oktober, um 15 Uhr. Am liebsten spielt die Formation, die vom Jazzclub Lübbecke präsentiert wird, Oldtime-Jazz. Das können Jazz-Standards sein (wie „St. Louis Blues“) oder Schlager aus der Zeit, als sie noch witzige Texte hatten, wie zum Beispiel „Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen“. Die Combo braucht weder Strom noch Kabel und auch der Standort ist flexibel. Der Name setzt sich zusammen aus den Anfangsbuchstaben der Instrumente: Tuba (Lukas Niedermeier), Banjo (Horst Schürmann), Trompete (Martin Klee) und Klarinette (Wilhelm Gössling-Eckey). Zusammen haben die Musiker in der Summe mehr als 100 Jahre Jazzbanderfahrung und freuen sich, dass es nach langer Zeit mal wieder Gelegenheit gibt, den Spaß am Jazz mit Publikum zu teilen.

Einen Schlagabtausch besonderer Art können die Gäste am Samstag, 2. Oktober, ab 20 Uhr erleben. Dann streiten sich zwei Nachbarn am Gartenzaun, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Der preußische König Friedrich II. (der Große) als galliger Don Quichotte, der Müller von Sanssouci als sein Knappe Sancho Pansa. Der ist mal Gegenspieler, mal Verbündeter. Wie das bei Nachbarn eben so ist. Politik, Skandale, Wehwehchen. Brandenburg und der Rest der Welt. Die beiden Nachbarn zerreden alles – König Friedrich mit vermeintlichem Herrschaftswissen, Müller Grävenitz als Brandenburger mit vermeintlich gesundem Menschenverstand.

„Friedrich II. und der Müller von Sanssouci“ gibt es seit 1995 jeden Samstag im Radio – und als kabarettistisches Kleinod auch auf der Bühne. Satirisch, durchtränkt vom Zeitgeist und umweht von königlichem Charme. So viel Spaß hat Preußen noch nie gemacht!

Uwe Müller erfreut am 8. Oktober unter dem Titel „Lieder unseres Lebens“ mit Hits der 60er- bis 80er-Jahre. Foto: Stadt Preußisch Oldendorf

Nicht ganz so weit in die Geschichte geht es am Freitag, 8. Oktober, zurück. Unter dem Motto „Lieder unseres Lebens“ spielt der bekannte heimische Musiker und Produzent Uwe Müller mit tollen Kolleginnen und Kollegen ab 20 Uhr in Preußisch Oldendorf. Der Abend verspricht eine bunte Mischung von Hits, angefangen mit den 60er Jahren bis tief in die 80er hinein. Alle Songs erklingen in neuen, akustischen Versionen, die Uwe Müller eigens für diesen Abend arrangiert hat.

Die Musik-Revue „Café-Bar Berlin“ lässt die Zuhörer am 10. Oktober in die Atmosphäre des „Babylon Berlin“ eintauchen. Foto: Stadt Preußisch Oldendorf

Einen Sprung zurück in die 1920er und 30er macht das Programm am Sonntag, 10. Oktober, ab 15 Uhr mit der Musik-Revue „Café-Bar Berlin“. Sängerin Kerstin Speckmeier, Gitarrist Rüdiger Lusmöller und Pianist Michael Streich tauchen die Zuschauer ein in die Atmosphäre des „Babylon Berlin“. Das Programm bietet typische Songs aus dieser Epoche wie „Mackie Messer“, „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“, „Bei mir biste scheen“ und weitere Klassiker. Mit launiger Moderation und heiteren Texten von Kurt Tucholsky und anderen ergibt sich ein humoriger und spannender Einblick in diese elektrisierende Phase der deutschen Kultur.

Wie Brände in früheren Zeiten bekämpft wurden, zeigt eine historische Löschübung des Museumsvereins der Feuerwehr Schröttinghausen. Foto: Stadt Preußisch Oldendorf

Der Museumsverein der Feuerwehr Schröttinghausen zeigt am selben Sonntag, 10. Oktober, ab 17.30 Uhr eine Löschübung unter Einsatz historischer Geräte wie Löscheimer, Notkuben und Handdruckspritze. So treten die Zuschauer eine Reise zurück in das 19. Jahrhundert an. Die Löschübung zeigt, wie hart und gefährlich die Arbeit der Feuerwehrmänner damals ohne große technische und elek-tronische Hilfe war.

Der ehrenamtliche Museumsverein bewahrt das Feuerwehrwesen und zeigt in seinem Museum in der ehemaligen einklassigen Dorfschule aus dem Jahr 1862 im Stadtteil Schröttinghausen eine einzigartige Ausstellung mit etwa 400 Exponaten aus vielen Jahren Feuerwehrgeschichte. Ihr Ziel war von Anfang an, den Besuchern eine Sammlung zu zeigen, die die historische Entwicklung des Feuerlöschwesens im ländlichen Raum wiedergibt und die gefährliche und aufopferungsvoll geleistete Arbeit der Feuerwehr für das Gemeinwohl würdigt.

Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Es gelten die aktuellen Corona-Schutzvorschriften.