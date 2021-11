Kultur-Ereignis in alter Fabrikhalle

In der Corona-Pandemie sind in Großstädten sogenannte Pop-Up-Radwege eingerichtet worden, also Fahrbahnen auf Straßen, die kurzfristig für den Radverkehr frei gehalten werden.

Ausstellung „Blick in die Zwanziger“ mit Werken von internationalen und heimischen Künstlern bei Gerlach in Lübbecke

Ähnliches gibt es auch in der Kunst, wenn Kultur für einen begrenzten Zeitraum an ungewöhnlichen Orten präsentiert wird. Jetzt bekommt auch Lübbecke solch eine „Pop-up-Galerie“. An einem für Lübbecke ganz besonderen Ort.

Am Freitag, 19., und Samstag, 20. November, können Interessierte die Kunst-Ausstellung im alten Gerlach-Gebäude besuchen. Dann wird ein Teil der leerstehenden Fabrikhallen der Firma Eduard Gerlach (Gehwol) in der Lübbecker Innenstadt die Pop-up-Galerie „Kulturfabrik“. In der großen Lagerhalle, in der noch vor wenigen Monaten Gabelstapler zwischen hohen Industrieregalen Tuben, Flaschen und Verpackungsmaterial hin und her manövriert haben, können Kunst- und Kulturinteressierte zwischen Malerei, Fotografie und Bildhauerei flanieren.

Die Ausstellung „Blick in die Zwanziger“ zeigt Kunst der 1920er und der 2020er Jahre. Im Mittelpunkt stehen die beiden international bekannten Künstler Ernst Bahn und Manon Grashorn.

Der im Jahr 1922 geborene westfälische Künstler Ernst Bahn begann seine Karriere zunächst als Freskenmaler und Restaurator und konzentrierte sich später vor allem auf Landschaftsbilder. In der Ausstellung werden von Ernst Bahn Radierungen und Lithographien, sowie Öl- und Aquarellgemälde zu sehen sein. Ernst Bahn, der grob der Neuen Sachlichkeit zugeordnet werden kann, hat einen Teil seiner Werke an seinen Neffen Klaus Sudbrack vermacht, der diese in der Ausstellung präsentiert.

Das Plakat zur „Kulturfabrik“, einer sogenannten Pop-Up-Galerie in den Fabrikhallen der Firma Eduard Gerlach. Foto: Eva Rahe

Neben Ernst Bahns Werken werden Arbeiten der international bekannten und ausgezeichneten Künstlerin Manon Grashorn zu sehen sein. Manon Grashorn, die aus Ostwestfalen stammt, arbeitet sowohl abstrakt als auch figürlich. In einer Gegenüberstellung zu den Werken Bahns zeigt sie Arbeiten aus ihrem späten Werk und vertritt damit die 2020er Jahre.

Das Konzept der Pop-up-Galerie „Kulturfabrik“ stammt übrigens aus der Feder von Architekt Timm Lindstedt aus Gehlenbeck. Ihm war es wichtig, neben international bekannten Künstlern auch lokalen Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform zu bieten. So werden neben den Werken von Manon Grashorn und Ernst Bahn auch Arbeiten von Rainer Ern, Erhard Nolte, Lea Lindstedt, Eva Rahe, Claudia Drexhage, Kathinka Luckmann und Gerd Lammers zu sehen sein. Die Auswahl der Werke geht von Skulpturen, Assemblages, Aquarell- und Ölmalerei bis hin zur Fotografie und Arbeiten mit Stoffen und Kleidung. Viele der künstlerischen Arbeiten werden zum Verkauf angeboten.

Die Pop-up-Galerie Kulturfabrik öffnet am Freitag von 14 bis 22 Uhr ihre Tore. Ab 18 Uhr wird zu einem offenen Gespräch geladen. Moderiert wird das Künstler-Gespräch von der Vorsitzenden des Lübbecker Kunstvereins Anke Steinhauer. Im Anschluss findet eine Lesung mit Addi Alexis Schäfer statt. Musikalisch wird der Abend von den jungen Jazzmusikern Johann Baldursson (Pianist) und Jan Monazahian (Saxophonist und Flötist) aus Osnabrück begleitet. Am Samstag ist die Ausstellung von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Die Ausstellung befindet sich in den alten Fabrikgebäuden der Firma Gerlach (Gehwol) in der Bäckerstraße 4 - 8 in Lübbecke. Im Hinblick auf die steigenden Corona-Zahlen gilt die 2G-Regelung. Alle Besucher müssen geimpft oder genesen sein, einen Nachweis darüber mitführen und im Innenraum eine Maske tragen. Weitere Infos gibt es bei Facebook und Instagram unter kulturfabrik.lk.