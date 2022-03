Kultur erwacht im Schloss Bevern

Das bedeutet jede Menge Kulturveranstaltungen mit Sonderausstellungen, Konzerten, Theater, Besuchsangeboten und ganz neuen Formaten, die auch mal vor dem Schlosstor stattfinden. Neben der „Erlebniswelt Renaissance“, die Wissenswertes über Leben und Wirken des Schlosserbauers Statius von Münchhausen präsentiert, befasst sich auch die neue Dauerausstellung „Der Plan vom Schloss. Grundrisse vom Weserrenaissance Schloss Bevern aus vier Jahrhunderten“ mit dem Schloss selbst.

Sie zeigt die vielen Veränderungen der wechselhaften Nutzungsgeschichte und wirft einen beeindruckenden dreidimensionalen Blick auf künftig mögliche Planungen. Zwei große Sonderausstellungen ergänzen das Programm: Vom 15. April bis zum 14. Juli ist eine faszinierende Fotoausstellung über die „Wildnis Niedersachsen“ zu sehen. Die Ausstellung lenkt den Blick auf das Naturerbe Niedersachsens. Dass es diese noch gibt, offenbaren die eindrucksvollen Bilder der Fotografen Jürgen Borris, Willi Rolfes und Bernd Volmer. Alle drei zählen seit Jahrzehnten zu den profiliertesten Naturfotografen Deutschlands.

Im Beiprogramm: ein Vortrag am 25. April und ein Fotoworkshop am 21. Mai. Ein ungewöhnliches Theaterprojekt knüpft an diese Ausstellung an. Die „Kompagnie Theatre Fragile“ lädt am 24. und 25. Juni mit der Inszenierung „Wie du in den Wald hineinrufst“ zu einem aufwendig gestalteten Parcours durch den Wald bei Bevern ein. Ausführende sind Beveraner Kinder und Jugendliche, die zuvor über mehrere Monate das Gesamtkunstwerk mit den Künstlerinnen erarbeiten werden.

Open Air: „Macbeth“

Mit der zweiten Sonderausstellung vom 24. Juli bis zum 9. Oktober wendet sich das Kulturzentrum einem speziellen Themenfeld zu. Die am Haus der Geschichte erstellte Ausstellung „Schamlos? Sexualmoral im Wandel“ zeigt, wie sich das Miteinander der Geschlechter in den vergangenen sieben Jahrzehnten tiefgreifend verändert hat. Geöffnet haben die Ausstellungen dienstags bis sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr. Auch das Veranstaltungsprogramm erwacht in diesem Jahr zu neuem Leben. Am 23. Juni sorgt um 19 Uhr ein Besuch der „bremer shakespeare company“ mit einer Open Air-Aufführung von „Macbeth“ für eine in Bevern erstmals in Shakespeare-Englisch aufgeführte Sternstunde.

Mit Konzerten bereichert der Freundeskreis das Kulturprogramm, darunter die sommerlichen Open-Air-Konzerte „Classic Brass“ (24. Juli) und „Jazz-Frühschoppen“ (28. August) mit der Big Band Holzminden. Den Auftakt ins Kammermusikjahr macht am 13. März ein Cembalo-Konzert mit Aleksandra und Alexander Grychtolik. Am 3. April spielen Hannah Schlubeck und Isabell Moreton in der Besetzung Panflöte/Harfe. Am 9. Oktober folgt ein Wiedersehen mit der Pianistin Yukiko Tanaka beim Klavierabend und am 22. Mai erklingen „Zauberhafte Flöten und Violoncello“ mit Alexander Käberich, Arndt Jubal Mehring und Max Gundermann.

Und wer gern Erzählungen lauscht, ist bei der klassischen Schlossführung richtig aufgehoben. Daneben gibt es die Kinderführung „Geheimnisvolle Entdeckertour mit Spiel, Spaß und Spannung“, „Unser Schloss zum Kennenlernen in einfacher deutscher Sprache“ oder „Handicap – nicht für uns“.

Rund ums Schloss führen „Geschichte und Geschichten entlang der alten Schlossmauern“. Die Geschichte bis ins 21. Jahrhundert greift die bauhistorische Führungsreihe „Schloss Spezial“ auf. Termine und Details zu den einzelnen Veranstaltungen sind im Internet zu finden.

Ein Sprecher: „Überhaupt lohnt ein Blick auf die Webseite des Kulturzentrums.“ Dort lassen sich sehenswerte filmische Ereignisse finden wie Shakespeares „Kaufmann von Venedig“ im Schlossinnenhof, ein „Verwegenes“ Konzert mit Schlossführung und Ausstellungsrundgänge.

www.schloss-bevern.de