Kultur geschaffen

Regina Howorek wurde 1952 in Leipzig geboren, machte dort ihr Abitur, studierte Bibliothekswesen und hat sieben Jahre lang in der Deutschen Bücherei gearbeitet. 1982 stellte sie einen Ausreiseantrag und kam im Oktober 1983 in die Bundesrepublik. Von 1986 an arbeitete sie in der Bibliothek in Rheda-Wiedenbrück sowie in der Stadtbibliothek Bielefeld. 1990 wurde sie Leiterin der Gemeindebibliothek Steinhagen.

