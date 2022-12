Paul Carrack in Bielefeld: Irgendwas mit Weihnachten

Als Robbie Williams im November 2001 das Big-Band-Album „Swing when you’re winning“ veröffentlichte, konnte noch niemand ahnen, wie trefflich die Platte als Weihnachtsmusik funktionieren würde. Der schmeichelnde Streicher- und wärmende Trompetensound erzeugte die passende Atmosphäre und löste einen Trend aus.

Sänger von "Mike & the Mechanics" gibt Konzert

Paul Carrack war mit der SWR-Big-Band in der Bielefelder Oetkerhalle zu Gast.

Paul Carrack, prägnante Stimme von „Mike & the Mechanics“, ging 2005 den konsequenten Schritt weiter und spielte mit der SWR-Big-Band das Weihnachtsalbum „A soulful Christmas“ ein. Damit, aber nicht nur damit hat der Sänger am Dienstagabend ein Konzert in der Bielefelder Oetkerhalle gegeben.