Schattenleben mit Lokalkolorit

Bielefeld

Ihre Schauplätze nimmt Heike Rommel genau unter die Lupe: Schließlich sollen Atmosphäre und Details stimmen in ihren Krimis. Fünf (unter anderem „Kalte Liebe“, „Zerrissene Wahrheit“) hat sie bereits veröffentlicht, am 10. Oktober erscheint Nummer 6 mit dem Titel „Schattenleben.“ Das Buch spielt natürlich wieder in Bielefeld und natürlich sind auch die bewährten Ermittler um Dominik Domeyer und Nina Tschöke dabei.

Von Burgit Hörttrich