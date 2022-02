Kultur setzt zum Neustart an

Am 16. April soll die erste Party von OWL-Booking im neuen Jahr stattfinden. Veranstaltungsort ist, wie bereits am 6. November 2021, die Stadthalle Nieheim – das Motto: „80er/90er Osterspecial“ mit dem Palazzo-Revival-Team. „Wir haben mit dieser Party vor der Omikron-Welle aufgehört und fangen damit wieder an, weil es so toll mit 1600 Gästen in der ausverkauften Nieheimer Stadthalle war“, so Veranstalter und Agentur-Inhaber Stefan Friedrich. Im Anschluss geht es am 23. April mit der Band Maniac in der Stadthalle Höxter weiter. Diese Party war bereits für den 20. November angekündigt und ist wegen der pandemischen Entwicklung ins Frühjahr 2022 verlegt worden.

Am 29. April gebe es dann noch einen kabarettistischen Leckerbissen im Konzertsaal der Abtei Marienmünster: Sarah Hakenberg präsentiert ihr neues Programm „Wieder da!“, das laut Friedrich passender nicht heißen könnte – denn der Titel beschreibe nicht nur ihr Programm, sondern die Situation der gesamten Veranstaltungsbranche. „Es fühlte sich nun ein wenig wie ein Winterschlaf an, es waren ja ‚nur‘ fünf Monate Pause. Dass die Welle irgendwann abebben würde, war uns bewusst – nur der Zeitpunkt war unbekannt. Nun sind alle voller Hoffnung, dass künftige Wellen nicht mehr die gesamte Branche in die Knie zwingen“, so Friedrich zu seinen Hoffnungen für alle Kolleginnen und Kollegen.

Alle Events würden unter der zum Zeitpunkt der Veranstaltungen gültigen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW durchgeführt. Tickets & Infos gibt es unter www.owl-booking.de – und darüber hinaus bei folgenden Vorverkaufsstellen: Krog Optik in Höxter; Holz- und Pellet Ofenzentrum NRW in Nieheim; Raiffeisenmarkt in Steinheim; Buchhandlung Lesbar in Beverungen; Buchhandlung Saabel in Bad Driburg; Augenoptik, Schmuck und Uhren Müller in Brakel; Stadtmarketing Holzminden.

Auch für den Mai seien bereits einige Events geplant: Mit den Kneipenfestivals in Beverungen sowie Holzminden werde ein Eventtyp stattfinden, den es während der gesamten Pandemie nicht gab. Am 7. Mai gebe es zusätzlich noch ein „echtes Highlight“ mit der bundesweit unter anderem durch das Wacken-Festival bekannten Heavy-Metal-Band AXXIS in der Stadthalle Nieheim.

Veranstalter Friedrich dazu: „Wir planen nun so wie im Jahr 2019, also ohne Einschränkungen – und hoffen, dass es dabei bleibt. Unsere Kneipenfestivals in Bad Driburg, Büren und Hannoversch Münden sind gerade in der Terminfindung. Ebenso planen wir aktuell noch zwei oder drei Open-Air-Veranstaltungen im Kreis Höxter und haben uns dazu noch für das Neustart-Kultur-Förderpaket zwei beworben, denn der vergangene Sommer in Nieheim hat richtig Spaß gemacht. Ein Highlight wird außerdem die Palazzo-Revival Party in Steinheim im November.“