Kulturelle Verbundenheit aufzeigen

Hohe Gäste erwartete die Deutsch-Russische Gesellschaft Paderborn bei ihrer Mitgliederversammlung. So hatte sich unter anderem auch der stellvertretende Konsul des russischen Generalkonsulates in Bonn Vladimir Spiridonov als Ehrengast angekündigt.

Die Überraschung bei den Zuhörern war groß, als der Konsul in seinem Grußwort berichtete, dass er vor vielen Jahren eine Zeit lang als Assistenzlehrer an einem der Paderborner Gymnasien tätig gewesen sei. In seiner Rede machte Spiridonov deutlich, wie sehr ihn dies in seiner eigenen Biografie geprägt hat und wie wichtig der Austausch zwischen den Menschen ist.

Diesen Austausch zu fördern, sei auch eine der wichtigen Aufgaben der deutsch-russischen Gesellschaft Paderborn, griff der Präsident der DRG, Stefan Schwan, Spiridonovs Vortrag auf. Den direkten Kontakt wolle man bald auch wieder in Präsenz aufnehmen und hoffe auf ein baldiges Ende der Corona-Krise. Schwan erinnerte in seiner kurzen Neujahrsansprache aber auch an die politisch-historischen Zusammenhänge, besonders an den 80. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion. An den Gedenkfeierlichkeiten auf dem Ehrenfriedhof in Schloß Holte-Stukenbrock im vergangenen Jahr hatte die DRG teilgenommen.

„Man vergisst nur allzu leicht, wie tief dieses Ereignis in das kollektive Gedächtnis der Russinnen und Russen eingebrannt ist, wie sehr fast 10 Millionen tote sowjetische Soldaten und weitere 25 Millionen tote Zivilisten die Nachkriegsgeschichte der Sowjetunion und Russlands bis heute bestimmen“, nahm Schwan Bezug auf die derzeitigen Spannungen zwischen Ost und West.

Angst der Russen sei verständlich

Dass Russen Angst vor einem allzu nahen Heranrücken der NATO an die eigenen Grenzen haben, sei – unabhängig von allen politischen Vereinnahmungen dieser Ängste – verständlich. Eine Lehre der Geschichte des zweiten Weltkrieges sei für viele Russen nicht „Wer redet schießt nicht“ sondern „Wer redet hat zwei Hände frei zum schießen“. Schwan erinnerte auch daran, dass die Nachkriegsordnung die Ukraine und Polen und weitere Länder Zentraleuropas um mehrere hundert Kilometer nach Westen verschoben hat, Millionen dort ihrer Heimat verloren hätten und die gesamte Region über die Jahrhunderte eine sehr wechselvolle Geschichte mit unterschiedlichsten Allianzen durchlebt habe. Es gebe daher auch auf diesen Seiten nachvollziehbare Vorbehalte und Ängste. Die tiefen Wunden, die die Jahrhunderte in Zentral-Osteuropa hinterlassen hätten, würden in den gegenwärtigen Konflikten neu aufbrechen, so Schwan.

Der zweite Weltkrieg sei nicht das einzige Ereignis, dass sich tief im Gedächtnis der Russinnen und Russen verankert habe und im Heute eine wichtige Rolle spiele. In Westeuropa werde Michael Gorbatschow als derjenige wahrgenommen, der wie ein Messias nach Jahrzehnten des kalten Krieges den Frieden brachte. Für die Mehrheit der Russen habe er Russland in ein Jahrzehnt des Chaos, der Armut und des Banditenkapitalismus gestürzt und sei alles andere als ein Heilsbringer gewesen. Der Wunsch vieler Russen nach einer Politik der Stärke und Ordnung und eine gewisse Abneigung gegen das „westliche System“ fuße nicht zuletzt auf einer tiefen Verunsicherung, die aus den 90er Jahren herrühre, so Schwan.

Gabriele Krone-Schmalz soll erneut nach Paderborn kommen

Die DRG möchte auch in diesem Jahr die historischen Beziehungen zu Russland, die kulturelle Verbundenheit mit Europa und die engen wechselseitigen Verbindungen in zahlreichen Veranstaltungen aufgreifen. Über die „Postsowjetischen Lebenswelten“, die Gesellschaft und den Alltag nach dem Kommunismus, beabsichtigt die DRG im Herbst dieses Jahres eine Ausstellung zu zeigen. Auch arbeite der Verein noch daran, die ehemalige ARD-Korrespondentin Gabriele Krone-Schmalz im Herbst erneut nach Paderborn zu holen und mit ihr einen Blick auf das ganz aktuelle politische Verhältnis zu Russland zu werfen.

Einen eher schmunzelnd-humoristischen Blick auf die längst vergangenen Zeiten der Sowjetunion wirft die DRG am 24. März mit einer Lesung von Alexander N. Krylov. Der bekannte Sozialökonom und Priester berichtet in der Stadtbibliothek über sein „Leben mit Kommunisten, Atheisten und anderen Menschen“.

Ebenfalls im März wird wieder russisch gekocht und auch mehrere Filme aus russischer Produktion (und in deutscher Sprache) sind geplant. Den Auftakt macht am 3. April die britisch-russische Co-Produktion „Der Spion“. Weitere Veranstaltungen hat die DRG auf ihrer Webseite www.drg-paderborn.de veröffentlicht.