Kulturfestival startet mit Flohmarkt am Abend

Als Auftakt des „Staycation“-Kulturfestivals findet am Donnerstag, 12. August, der erste Paderborner Nachtflohmarkt statt. Von 20 bis 23 Uhr laden auf dem Platz hinter der Reinekemühle (Mittleres Paderquellgebiet) verschiedenste Stände zum Stöbern ein.

Neben einem Bücherstand der Stadtbibliothek und einem CD-Tisch von heimischen Bands werden unter anderem Second Hand-Kleidung und Upcycling-Mode sowie Kunst und Kunsthandwerk von lokalen Künstlern wie Claudia Cremer-Robelski oder Kabellichtkunst von Pierre Kracht angeboten. Für Musik sorgt DJ Cut Spencer. Darüber hinaus lädt ein Foodtruck dazu ein, bei Essen und einem kühlen Getränk die Stimmung zu genießen.

Wer Interesse hat, an einem eigenen Stand etwas Schönes zu verkaufen, kann sich unter info@staycation-festival.de für den Nachtflohmarkt anmelden. Ob Kunsthandwerk, Musik, Pflanzen und Übertöpfe, alte CDs, Spiele, Filme, Spiegel, Socken, Schmuck, Decken, Selbstgenähtes, Kuchen oder Deko – Dinge, die man zuhause nicht mehr braucht, können beim Nachtflohmarkt wieder in den Nutzerkreislauf gegeben werden. Tische werden gestellt, eine Anmeldegebühr gibt es nicht. In den Tagen nach dem Nachtflohmarkt dürfen junge Paderborner sich auf ein vielfältiges, kleines Festival namens „Staycation“ freuen. Auf der Wiese hinter dem Parkplatz Florianstraße wird es Musik, Poetry Slam, eine Modenschau, eine Fotoausstellung und Tanz geben.

Informationen zum Festival unter: www.staycation-festival.de