Kulturgenuss für Nachtschwärmer

Ausstellungen, Installationen, Performances und Illuminationen: Nachtansichten an mehr als 40 Orten in Bielefeld

Im vergangenen Jahr ist die Veranstaltung für Nachtschwärmer Corona-bedingt ausgefallen, in diesem Jahr wurde sie wegen der Pandemie in den Herbst verlegt. Nun aber, am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag, gibt es von 18 bis 1 Uhr wieder Kunst und Kultur an mehr als 40 Orten, laden Museen, Kirchen, Galerien und Ateliers ein zu Ausstellungen, Kunst-Installationen, Performances und Live-Musik.