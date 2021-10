Kulturheimspiel erstmals in der Paderhalle

Paderborn

Es ist ein Höhepunkt am Ende des Jahres – das „Kulturheimspiel“, der Paderborner Jahresrückblick 2021, der vom Stadtmuseum am Samstag, 11. Dezember, ausgerichtet wird. Dann werden wieder Kreative, Dichter und Denker auf das Stadtgeschehen von 2021 zurückblicken und Antworten darauf geben, was oder wer in diesem Jahr in Paderborn Stadtgeschichte geschrieben hat.