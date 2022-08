Kulturimbiss am Seniorenzentrum in Oesterholz-Haustenbeck

Der „Kulturimbiss Lippe 2022“ verspricht noch einmal einen wunderbaren, sommerlichen Kabarett- und Musikabend. Am Sonntag, 4. September, macht der zur Kabarett- und Kleinkunstbühne umgebaute Imbisswagen am Seniorenzentrum in Oesterholz-Haustenbeck halt.

An Bord sind der Kabarettist Thomas Philipzen und der Musiker Tony Kaltenberg. Los geht es um 17 Uhr. Thomas Philipzen ist Mitglied des bekannten Münsteraner Kabarett-Trios „Storno“. Mit seiner schlagfertigen, bisweilen poetischen Sprache und einem unverwechselbaren Charisma ist er ein Original, das in keine Schublade passt. Kritiker sagen, Philipzen hebe sich wohltuend von dem Ulk-Mainstream ab, der allabendlich auf zahlreichen TV-Kanälen anzutreffen ist. Auf handwerklich höchstem Niveau, vielseitig und vor Temperament sprudelnd, wühlt er im Schlamassel der modernen Gesellschaft. Dabei tauscht Philipzen genüsslich die Ideen der Schöpfung gegen Gesetze des modernen Wahnsinns, um verblüffende Erkenntnisse ans Tageslicht zu bringen.

Tony Kaltenberg besticht durch außergewöhnliche Kreativität, und das in einer Zeit, die ansonsten eher von wenig unterscheidbarer Musik und immer gleicher werdenden Wiederholungen geprägt wird. Seine Kompositionen und sein Gitarrenspiel zählen zum Eindrucksvollsten, was man in diesem Bereich zu hören bekommt, sein hypnotisierender, perkussiver Stil beeindruckt seit Jahren überall Fans – in den USA und in Europa.

In diesem Jahr waren beide Künstler bereits beim Kulturimbiss am 11. Juni am Schloss Brake zu erleben. Wer sie an jenem Tag verpasst hat, sollte sich die Chance, ihr gemeinsames Programm am Seniorenzentrum in Oesterholz-Haustenbeck zu genießen, nicht entgehen lassen. Nähere Informationen und Tickets für 15 Euro gibt es im Internet unter www.landesverband-lippe.de. Resttickets gibt es an der Abendkasse.