Kulturimbiss startet erneut in Schlangen

Nach dem großen Erfolg des Kulturimbisses Lippe im vergangenen Jahr, wird auch in diesem Sommer dieser besondere Imbisswagen wieder in Lippe halt machen. Der Landesverband Lippe hat gemeinsam mit Kooperationspartnern und Sponsoren ein Programm für den „Kulturimbiss Lippe 2022“ zusammengestellt. Und: Die Veranstaltungsreihe startet erneut in Schlangen.

Kabarett-Multitalent Thomas Philipzen ist am 20. Mai in Oesterholz-Haustenbeck live zu erleben.

Die „Zucchini Sistaz“, ein Gesangstrio aus Münster, gestaltete im vergangenen Jahr den Auftakt am Kreisseniorenheim in Oesterholz-Haustenbeck. „Leider hat es damals viel geregnet. Wir hoffen, dass dies nicht noch einmal der Fall sein wird“, sagt Petra Claes aus der Gemeindeverwaltung. Die Kulturimbiss-Auftaktveranstaltung findet am Freitag, 20. Mai, am Kreisseniorenheim statt. Thomas Philipzen und Tony Kaltenberg treten gemeinsam ab 19 Uhr auf.

Mit seiner schlagfertigen und bisweilen poetischen Sprache ist Kabarett-Multitalent Thomas Philipzen (Mitglied der legendären Storno-Gruppe) ein Original, das sich vom üblichen Ulk-Mainstream abhebt. Vielseitig und vor Temperament sprudelnd, wühlt Philipzen im Schlamassel der heutigen Gesellschaft. Für die Kulturimbiss-Auftritte stellt er eigens ein Programm zusammen, und zwar mit musikalischer Begleitung des amerikanischen Gitarristen Tony Kaltenberg.

Tickets sind zum Preis von 15 Euro ab Dienstag, 10. Mai, online erhältlich unter www.landesverband-lippe.de. Resttickets gibt es an der Abendkasse.

„Das Ambiente am ehemaligen Jagdschloss ist einzigartig für die Veranstaltung“, meint Petra Claes. Gerne können die Besucherinnen und Besucher sich eigene Getränke und Snacks mitbringen.