Kunden zeigen großes Herz  für ukrainische Kinder

Rita Wölke sammelt in zwei Filialen in Schloß Holte-Stukenbrock 5000 Euro

Schloß Holte-Stukenbrock

Die Kunden der beiden Filialen der Bäckerei Wölke in Stukenbrock und Schloß Holte haben ein großes Herz für Kinder, die mit ihren Müttern aus der Ukraine geflüchtet und in Schloß Holte-Stukenbrock untergekommen sind. Mit 5000 Euro können die Kinder, die in Schloß Holte-Stukenbrock leben, unterstützt werden. Einige dürfen sich zum Schulbeginn in Deutschland über einen Schulranzen freuen.