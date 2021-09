Kündigungen unwirksam

Nach den Massenentlassungen 2020 am Flughafen Paderborn/Lippstadt hat das Arbeitsgericht Paderborn am Montag über die ersten Kündigungsschutzklagen entschieden.

Kündigungen, die der in Geldnot geratene Flughafen Paderborn-Lippstadt Ende vergangenen Jahres ausgesprochen hatte, sind wegen des Nichteinhaltens von Fristen unwirksam. Das Arbeitsgericht Paderborn hat am Montag in zwei Fällen entschieden, dass die Arbeitsverhältnisse weiterbestehen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig, weitere Entscheidungen will das Arbeitsgericht am 8. Oktober verkünden.