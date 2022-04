Künftig auch Beratung in sozialrechtlichen Fragen

Krebsberatungsstelle für den Kreis Herford baut ihre Leistungen im MuM-Haus in Bünde aus

Bünde

Die Krebsberatungsstelle für den Kreis Herford im MuM-Haus an der Viktoriastraße baut ihre Leistungen aus. Neben dem langjährigen Angebot der psychologischen Begleitung können sich Betroffene seit Ende vergangenen Jahres auch in sozialrechtlichen Fragen vertrauensvoll an die kostenlose Beratungsstelle wenden.

Von Daniela Dembert