Künftig ohne Rutschgefahr

Stadt Werther will Riffelbohlen auf der Kleinbahnbrücke austauschen

Werther

Sanierungsarbeiten stehen demnächst auch an anderer Stelle in Werther an: Im Zuge der jährlichen Prüfung und Bauwerksinstandhaltung hat die Stadt auch die Brücke der bis 1956 verkehrenden Kleinbahn unter die Lupe genommen. Die etwa 120 Jahre alte Brücke führt den Talbrückenweg über den Schwarzbach. Hier müssen Holzbohlen ersetzt werden.

Von Volker Hagemann