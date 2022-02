Künsebecker Geopfad ist eröffnet

Halle-Künsebeck

Das Wortspiel dürfte Bürgermeister Thomas Tappe bei der Eröffnung des Geopfades in den Schoß gefallen sein: „Künsebeck war steinreich, ist steinreich und wird steinreich bleiben.“ Die Anspielung ist klar: Der Haller Ortsteil war früher geprägt von den Steinbrüchen im Teuto, von Kalkwerken auch im Ortskern, der Brennofen über dem Steinbruch ist immer noch ein Wahrzeichen des Dorfes und die großen Gesteinsbrocken, die den neuen Geopfad ausmachen, werden auch in Zukunft an diese Geschichte erinnern.

Von Klaus-Peter Schillig