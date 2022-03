Kunst als Antwort auf die Zeit

Unter dem Motto „Im Hier und Jetzt“ werden Holzskulpturen und Reliefs zu sehen sein, die im Wechselspiel zwischen Raum und Hülle die Möglichkeiten des Werkstoffs Holz erleben lassen.

Zum Abschluss des ersten Ausstellungstages erklingt am Sonntag um 16 Uhr in der Abteikirche ein Chorkonzert mit dem Vokalensemble Wiedenbrück. Im Zentrum des Programms steht dort die Matthäus-Passion von Heinrich Schütz – einem Werk, das nach dem 30-jährigen Krieg als Friedensbotschaft konzipiert wurde, und sehr gut geeignet sei, die Besucher auf die nahende Karwoche einzustimmen. Der Eintritt ist frei.

Startenor Zoran Todorovic kehrt zurück

Am Freitag, 8. April, beginnt der inzwischen 26. Greorianik-Kurs, diesmal mit dem beliebten Benediktinerpater Gottfried Meier OSB, zu dem sich Interessenten noch anmelden können. Am Samstag, 9. April, folgt um 20 Uhr eine Abendmeditation in der Abteikirche mit Andreas Müller, dem Organisten an der befreundeten Marienfelder Klosterkirche. Außerdem dürfe am Sonntag nach Ostern, 24. April, um 16 Uhr der Startenor Zoran Todorovic mit einem Konzertabend nicht fehlen – und auch ein Kabarettabend mit Sarah Hakenberg am Freitag, 29. April, ist in Zusammenarbeit mit OWL Booking um 19.30 Uhr geplant. Am 1. Mai wird die Ausstellung von Ernst Thevis im Schafstall mit einer Finissage um 15 Uhr beendet. Um 17 Uhr wird der Marienmonat mit einer feierlichen Orgelvesper eingeläutet. Eine Aufführung des Brahms-Requiems für die Opfer der Kriege am Samstag, 7. Mai, schließt sich um 17 Uhr an.

Die Kunstausstellung ist geöffnet freitags und samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Nähere Informationen finden sich auf www.musikfreunde.org oder www.kulturstiftung-marienmuenster.de.