Kunst für guten Zweck verkauft

Mit einem Shopping-Samstag war Bad Driburg in den Frühling gestartet. In der Innenstadt gab es Livemusik, Lesungen und Kunstausstellungen.

Eine dieser Ausstellungen war im Floristikgeschäft „Die Blüherei“ in der Langen Straße zu sehen und diente einem guten Zweck. So geht der gesamte Erlös an die Deutsche Krebshilfe und an die Ukraine-Hilfe Kreis Höxter, die sich über eine Spende in Höhe von jeweils 500 Euro freuen können.

„Ich freue mich riesig, dass die Aktion so erfolgreich war und dass meine Bilder auf so große Resonanz gestoßen sind“, sagt Künstlerin Jutta Mönikes. Die 53-Jährige hatte ihre auf Holz oder Leinwand gemalten Acrylbilder in der Blüherei ausgestellt.

Mit Erfolg: Ihre Werke waren binnen weniger Stunden vergriffen. Ihre gute Freundin Claudia Allroggen, die in Bad Driburg ein Atelier betreibt, hatte sie zur besagten Ausstellung animiert. Die Idee sollte sich als Volltreffer erweisen. Ihre künstlerische Ader hatte Jutta Mönikes schon früh entdeckt. Seit rund 15 Jahren widmet sie sich nun intensiver der Malerei. „Aber nur als reines Hobby“, erklärt die gebürtige Bredenbornerin. Und so war ihr von vornherein klar, dass sie den Erlös ihrer ersten eigenen Ausstellung spenden wird.