Kunst hilft Flutopfern

Phantasie ist das Kapital des Künstlers. Aber selbst in seinen kühnsten Träumen hätte sich Hans Josef Mertensmeyer die Flutkatastrophe Mitte Juli in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz nicht vorstellen können. Jetzt möchte der Paderborner Künstler mit seiner bunten, lebensbejahenden Kunst den Opfern helfen.

Paderborner Hans Josef Mertensmeyer versteigert am 13. November zehn seiner Werke in Delbrück

Am Samstag, 13. November, versteigert er von 18 Uhr an in der Gärtnerei Neiske in Delbrück-Ostenland zehn seiner Bilder. Das Mindestgebot beträgt 50 Euro.