Kunst im Heimathaus

Vorweihnachtliche Ausstellung an zwei Tagen in Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

In den Heimathäusern des Heimat- und Verkehrsvereins Schloß Holte-Stukenbrock (Am Pastorat 18) findet in diesem Jahr wieder eine vorweihnachtliche Ausstellung statt. Geöffnet sind die Heimathäuser am Samstag, 13. November, von 14 bis 17.30 Uhr und am Sonntag, 14. November, von 12 bis 17.30 Uhr.