Kunst mit erweiterter Realität erlebbar machen

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden zahlreiche Kunstausstellungen abgesagt. Auch in Paderborn waren Künstler auf der Suche nach alternativen Ausstellungsformaten. Ein Beispiel für eine Möglichkeit, Kunst zu präsentieren, war die von Burkhard Lohren initiierte Ausstellung bei Edeka Windmann in Elsen

.Um Kunst aber nicht nur im klassischen Sinn erfahrbar zu machen, sondern darüber hinaus, wurden Onlinekanäle und andere digitale Konzepte zunehmend wichtiger. Das hat auch der Künstler Burkhard Lohren erkannt und ist einen Schritt in Richtung Digitalisierung gegangen.

„Zunächst wurden meine Kunstwerke als Online-Ausstellungen rein virtuell zugänglich gemacht. Ein virtueller Rundgang durch meine 3D-Gallery war hier der Anfang“, erläutert Lohren. Um sich jedoch aus der Flut von Online-Ausstellungen und Livestreams herauszustechen, war Burkhard Lohren auf der Suche nach Lösungen. Fündig wurde er bei RLS Jakobsmeyer. Der Mediendienstleister aus Paderborn hatte schon 2016 Kunst von Burkhard Lohren in einer Virtual-Reality-Ausstellung präsentiert.

Detlef Jakobsmeyer stellte dem Künstler nun die Technik der Augmented Reality (AR) oder auch „erweiterte Realität“ vor. Augmented Reality erweitert die menschliche Wahrnehmung und es kommt es zu einer Vermischung des Realen und des Virtuellen. Über das Smartphone oder einem Tablet-PC haben Kunstfreunde nun die Möglichkeit, Kunstwerke von Burkhard Lohren in virtuellen Abbildungen ihrer eigenen vier Wände zu platzieren.

Der Paderborner Künstler Burkhard Lohren. Foto: Oliver Schwabe

„Augmented Reality erweckt meine Kunst zum Leben und der User beziehungsweise Besucher kann in Echtzeit mit meiner Kunst interagieren“, sagt Lohren. Der Künstler schließt so die Lücke zwischen Vorstellung und Realität. „Mit großer Genauigkeit können Menschen aufhören, sich meine Kunstwerke in ihren vier Wänden nur vorzustellen. Sie erleben sie einfach direkt und können meine Kunst überall betrachten, übers Handy in ihre Welt einfügen, in den eigenen vier Wänden oder im Freien. Ganz egal wo“, so Lohren weiter.

Dennoch ersetze die digitale Lösung nicht den Atelierbesuch oder den Besuch einer Ausstellung. So zeigt Lohren derzeit seine Kunstwerke in Ausstellungen bei Vero Vinum und bei Optik am Dom in Paderborn.

www.lohren-art.de