Kunst und Illusion zugleich

Neue Ausstellung in der Werburg eröffnet am Sonntag: Stefan Pabst malt seine Werke dreidimensional

Spenge

Die blaue Baseballkappe scheint in der Vitrine zu schweben. Tatsächlich ist sie jedoch nur eine verzerrt wirkende Zeichnung, die flach in dem Glaskasten liegt. Am Sonntag, 25. Juli, eröffnet der Werburg-Verein in der Scheune des Gebäude-Ensembles die Ausstellung „Kunst und Illusion“ des Mindener Malers Stefan Pabst.

Von Daniela Dembert