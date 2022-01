Kunst und Kultur mitten im Ort

Am 11. und 12. Juni ist das dritte Heeper Kulturwochenende zusammen mit dem Heeper Sommer geplant

Bielefeld

Seit fast zwei Jahren heißt es, wenn es um Kultur, Konzerte und Feste geht, in den meisten Fällen: abgesagt wegen Corona. Die Organisatoren der großen Veranstaltungen in Heepen lassen sich davon jedoch nicht beirren und planen bereits jetzt drei der wichtigsten Termine im Stadtteil: das Schützenfest im Juli, den „Ting“ Anfang September und schon ganz konkret das dritte Heeper Kulturwochenende, das erneut zusammen mit den „Heeper Sommer“ der Interessen- und Werbegemeinschaft am 11. und 12. Juni stattfinden wird.

Von Hendrik Uffmann