Kunst zeigt Fragilität der Natur

ARTD Driburg präsentiert Ausstellung „Klimawandel – Biodiversität“ in Warburg

Warburg

21 Künstler von ARTD Driburg haben sich mit der Thematik „Klimawandel – Biodiversität“ auseinandergesetzt. Die so entstandene Ausstellung, die ab sofort in Warburg zu sehen ist, wirft beim Betrachter Fragen auf: „Evolution am Scheideweg?“ oder „Eine Welt, die mir gefällt?“.

Von Silvia Schonheim