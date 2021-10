Künstler beleben Leerstand

Erkelner Kreativmarkt zieht in nicht genutztes Ladenlokal in Brakel

Brakel

Der Discounter Kik hatte am 19. Oktober zuletzt geöffnet, gut vier Wochen später zieht wieder Leben ein in die Geschäftsräume am Hanekamp. Unter dem Motto „Kreativmarkt goes Brakel“ präsentieren nach jetzigem Stand insgesamt 18 Anbieter ihre Produkte.

Von Frank Spiegel