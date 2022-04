Künstler zeigen Botschaften ihres Landes in Paderborn

Das zerschundene Gesicht in dem Bild „Lemberg“ des ukrainischen Künstlers Sergij Sakharow zieht den Blick auf sich. Der Betrachter sieht Leid, Angst, große Müdigkeit. Es lässt erahnen, was Sakharow während der Folter 2014 in der ukrainischen Region Donezk erlebt haben muss, im Zuge der Besetzung durch Russland. Das Ölgemälde von 2020 gehört zu etwa 60 Kunstwerken sechs ukrainischer Künstler, die das Stadtmuseum von kommendem Samstag, 23. April, an zeigt. Eröffnung ist um 11 Uhr.

Sakharow ist es wie Petro Antyp ergangen. Auch er stammt aus Donezk, wie das Stadtmuseum mitteilt. Aufgrund ihrer pro-ukrainischen und pro-europäischen Haltung haben sie ihre Heimatregion vor acht Jahren verlassen und in der ukrainischen Hauptstadt Kiew Zuflucht suchen müssen. Am 24. Februar, mit dem Angriff Russlands, habe sie der Krieg erneut eingeholt.

„Die Ausstellung heißt bewusst ‚Einen Schritt vor dem Krieg‘“, sagt Markus Runte vom Stadtmuseum. Die Kunstwerke, darunter Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen, zeigten eine Vorahnung aktueller Ereignisse, die Künstler wie Sakharow und Antyp verarbeitet hätten. Für sie ist der militärische Konflikt nicht erst seit dem 24. Februar ein das Leben bedrohendes Thema. „Der Krieg hat 2014 begonnen“, sagt Antyp.

Sergij Sakharow hat dieses Ölgemälde mit dem Titel „Lemberg“ geschaffen – unter dem Eindruck von Folter. Foto: Oliver Schwabe

Der Architekt, Bildhauer, Maler und Grafiker wurde 1959 in Horliwka in der Region Donezk geboren. Und er ist in der Ukraine bekannt. Seit 1988 ist Antyp Mitglied des Nationalen Künstlerverbands und erhielt 2009 die Auszeichnung „Verdienter Künstler“ seines Landes. Antyp hatte den Auslöser für die Ausstellung gegeben und diesbezüglich Professor Andreas Götte angesprochen. Den Herzspezialisten und Chefarzt des St.-Vincenz-Krankenhauses kennt Antyp seit etwa 20 Jahren, auch aufgrund von Untersuchungen am Herzen Antyps. „Seit zehn Jahren komme ich nach Paderborn“, sagt er.

„Zerstörte Schöpfung“ heißt die zweigeteilte Skulptur aus Schamottsteinen des Künstlers Oleksii Konoshenko. Foto: Oliver Schwabe

Als Mitglied des Service-Clubs habe Götte den Kontakt zu Professor Oliver Pott, Präsident des Rotary Clubs Paderborn-Kaiserpfalz, vermittelt. Das berichtet Dr. An­dreas Siebe vom Rotary Club. Innerhalb kurzer Zeit kam dann der Kontakt zum Stadtmuseum zustande. Die Werke kamen schließlich in der vergangenen Woche und „unter schwierigen Umständen in Paderborn“ an, sagt Dr. Kerstin Stog vom Presseamt der Stadt. An der kurzfristigen Vorbereitung war auch die Firma Lightpower beteiligt.

Letztlich ermöglichen es auch Spendengelder des Rotary Clubs, dass sich Interessierte die Ausstellung im Kreuzgang des Stadtmuseums kostenfrei anschauen können. „Wir freuen uns, dass wir diese Werke der Öffentlichkeit zugänglich machen“, sagt Siebe. Runte sieht darin auch vielfältige „Botschaften, die sich hinter den Bilder verbergen“.

Somit würden Antyp und die weiteren Künstler auch die Rolle von „Botschaftern“ ihres Landes einnehmen, betont Runte. Wie wichtig das ist, verdeutlicht Antyp: „Unsere Hauptaufgabe ist es, die Kunstwerke der Welt bekannt zu machen, und damit die Ukraine.“ Dabei gehe es zugleich darum, Informationen zu sammeln und sie bei spielsweise der Unesco, eine Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, bereitzustellen. Denn aus Sicht Antyps gehe es Putin mit seiner Invasion auch darum, den ukrainischen „Weg der Demokratie“ zu kappen – und letztlich ebenso die ukrainische Kultur zu beschneiden.

Die Ausstellung ist bis zum 5. Juni im Stadtmuseum zu sehen. Dafür hat Antyp Werke folgender Künstler zusammengestellt: von Oleksandr Serdyuk, Igor Panchuk, Oleksii Konoshenko, Victoriia Romanchuk sowie von Sakharow und Antyp selbst. Die Ausstellung ist zweisprachig. Mit Spenden können die Besucher der Ausstellung auch Künstler in der Ukraine unterstützen.

Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Stadtseite unter www.paderborn.de: über die Suchfunktion und das Stichwort „Stadtmuseum Paderborn“.