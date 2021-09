Künstlerische Gedanken zu existenziellen Fragen

Bielefeld

Nach langer Corona-Pause kann an diesem Wochenende wieder eine Werkschau in den Räumen und Fluren der FH Bielefeld Fachbereich Gestaltung stattfinden: 55 Absolventen präsentieren ihre Bachelor- und Masterarbeiten in den Studienrichtungen Mode, Fotografie und Bildmedien, Kommunikationsdesign und Digital Media und Experiment. Die Werkschau in der FH an der Lampingstraße ist Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Kerstin Sewöster