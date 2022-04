„Modern“ und auch „westfälisch“? Diesem nur scheinbaren, weil längst widerlegten Widerspruch zu begegnen, hat sich die Reihe „Edition Moderne in Westfalen“ zur Aufgabe gemacht.

Neue Buchreihe aus Bielefeld: Edition Moderne in Westfalen

Die neue Reihe „Edition Moderne in Westfalen“ wird von Christiane Heuwinkel (links), David Riedel und Kerstin Schröder herausgegeben. Die ersten beiden Bände sind bereits erschienen und erhältlich.

Bekannte und unbekannte Persönlichkeiten werden in ihrem Arbeits- und Lebensraum vorgestellt, so dass ein Beziehungsgeflecht sichtbar wird, das die moderne Kunst in Westfalen neu beleuchtet.