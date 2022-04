Kunstwerke voller Lebensfreude

Senioren aus Schloß Holte-Stukenbrock und Verl stellen ihre Bilder am Muttertag, 8. Mai, in der Serpil-Neuhaus-Galerie in Gütersloh aus

Die erste Ausstellung im Kulturforum vor wenigen Jahren war ein solch toller Erfolg, dass auch andere auf die malenden Senioren aufmerksam geworden sind. Am Muttertag, Sonntag, 8. Mai, werden die Bilder für einen Tag – 10 bis 17 Uhr – in der Serpil-Neuhaus-Galerie an der Hohenzollernstraße 35 in Gütersloh zu sehen sein. Gütersloh ist für die Gäste der Tagespflege und des Hauses am Stein in Kaunitz kein unbekanntes Pflaster. „Zweimal haben wir schon mit 20 Bilder an der Veranstaltung Gütersloh International teilgenommen“, sagt Sabine Sturm.