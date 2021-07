Kupfer vom Kreuz im Abendtal gerissen

Bad Wünnenberg

Erst im Vorjahr hat die Initiativgruppe des Heimatvereins Wünnenberg das Wegekreuz im Bad Wünnenberger Abendtal mit dem Spruch „Im schönen Spiegel der Natur siehst Du des großen Gottes Spur, doch willst Du ihn noch größer sehn, so bleib an seinem Kreuze stehn“ neu aus wertvollem Eichenholz an einem historischen Ort errichtet. Jetzt ist das Kreuz beschädigt worden.

Von Brigitta Wieskotten