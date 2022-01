Kupferklau am Kraftwerk

Dieser Kupferklau war für die Kriminellen äußerst lukrativ: Vermutlich in der Nacht zu Freitag haben Unbekannte vom Gelände des Kirchlengeraner WWE-Kraftwerks mehrere großen Rollen des wertvollen Metalls entwendet. Der Wert der Beute beträgt nach Polizeiangaben rund 35.000 Euro.

Metalldiebe lassen in Kirchlengern 1800 Meter Metallseil mitgehen – Wert der Beute: 35.000 Euro

Kupferseile im Wert von rund 35.000 Euro haben die Metalldiebe vom Kraftwerksgelände an der Kirchlengeraner Bahnhofstraße mitgehen lassen.

Wie Polizeisprecherin Simone Lah-Schnier mitteilt, hatten sich die Täter im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 17 Uhr, und Freitagmorgen Zugang zum hinteren Bereich des Kraftwerksgeländes an der Bahnhofstraße verschafft. Dazu trennten sie einen Stabmattenzaun auf und gelangten so auf das Grundstück.

„Anschließend schlugen die Unbekannten ein Fenster ein und drangen in das Lager ein. Dort entwendeten sie etwa 1200 Meter blankes Kupferseil und 650 Meter verzinktes Kupferseil. Diese befanden sich auf mehreren Rollen, die auf einer Palette gelagert wurden.“ Zum Abtransport der Seile hätten die Diebe augenscheinlich einen Firmenanhänger genutzt, den sie von außen unter das beschädigte Fenster stellten und anschließend mit den Rollen zum beschädigten Zaun zogen.

Die Ermittler vermuten, dass die Seile dort vom Anhänger auf oder in ein weiteres Fahrzeug geladen und von dort aus abtransportiert wurden.

Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können. Die Beamten wollen wissen: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich rund um den Tatort beobachtet? Sachdienliche Hinweise gehen an die Kripo in Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Bereits in der Nacht auf den 11. Januar hatten Metalldiebe auch im Ortskern von Rödinghausen Beute gemacht. Von der Bartholomäuskirche hatte Unbekannte mehrere Kupferfallrohre abmontiert und mitgehen lassen. Der Wert der Beute damals war mit 900 Euro aber eher gering.