Kurden ehren "Mama Giesela"

Newroz ist das größte kurdische Fest – als Frühlingsfest, aber auch als Fest zu Ehren von Frieden und Freiheit wird es seit 2721 Jahren gefeiert. 50 Familien aus Syrien, Iran, Irak und der Türkei haben am Samstag mit 250 Besuchern das Fest auf dem Gelände des SJC Hövelriege an der Alten Poststraße gefeiert. Termin ist eigentlich der 21. März, der Verein Roj aus Schloß Holte-Stukenbrock hat es aber vorgezogen, da viele am Montag arbeiten mussten.

„Ich bin seit acht Jahren in Deutschland“, berichtet Nezir Mussa. „Die erste Person, die sich um alle Menschen, die nach Schloß Holte-Stukenbrock gekommen sind, gekümmert hat, war Giesela Hörster. Sie macht keinen Unterschied, woher die Menschen kommen“, sagt Mussa.

Die Flüchtlinge nennen Giesela Hörster nicht ohne Grund „Mama Giesela“. Sie hat innerhalb kürzester Zeit mit vielen Helfern den Fahrradladen und den Sozial Shop auf die Beine gestellt. Giesela Hörster bietet Deutschkurse, Kochen, Kaffeetrinken, Klönen und Nähstube an und organisiert Aktivitäten für die Flüchtlingsfamilien. Zudem hilft sie, Wohnungen einzurichten.