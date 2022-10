Kurios: Beerpong-Turnier bei Bünder Geflügelschau

Beerpong gibt‘s schon ewig, genau genommen seit den 1950er-Jahren, und es wird historisch in der Ecke US-amerikanischer Studenten- und College-Partys verortet. Hierzulande boomt das Geschicklichkeitsspiel gefühlt immer mal wieder, und eigentlich passt es gerade jetzt ganz gut. Die Fesseln der Veranstaltungsabsagen der vergangenen zwei Jahre ein Stück weit hinter sich lassend, ein bisschen trotzend denjenigen, die Liebgewonnenes oder Spaßmachendes verbieten wollen. In anderen Städten war Beerpong auch schon mal verboten worden – Alkohol, Verantwortung und so weiter. Das Veranstalterteam um Finn Jesco Brennemann macht deutlich, was es von erhobenen Zeigefingern hält, und wählt als Stimmungstest natürlich das auch ziemlich umstrittene Feten-Lied „Layla“ aus.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar