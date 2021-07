Kurios: Tempo-50-Schild ersetzt vorerst gestohlene Ortstafel

„Unser Kreisbauhof in Bünde hat umgehend ein neues Ortseingangsschild bestellt. Es kann aber bis zu 4 Wochen dauern, bis es gedruckt und geliefert wird. Deshalb ist zunächst an der entsprechenden Stelle ein Tempo-50-Schild aufgestellt worden“, erklärt Kreisprecherin Petra Scholz dieses Konstrukt an der Bruchstraße in Bruchmühlen.

Foto: Daniel Salmon