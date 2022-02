Kurzarbeit geht zurück

Im Januar ist die Arbeitslosigkeit im Kreis Minden-Lübbecke angestiegen. „Das war erwartbar und ist in seinem Umfang eine saisontypische Entwicklung“, sagt Frauke Schwietert, Leiterin der Herforder Arbeitsagentur. Demnach sind aktuell 8265 Personen ohne Job.

Im Januar 2022 fällt ihr eines besonders auf: Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Vorjahresvergleich gesunken. „Seit Dezember 2019, also vor Beginn der Pandemie, ist es der erste Monat, in dem es eine geringere Zahl an Langzeitarbeitslosen gibt wie im Vorjahr. Das ist eine positive Entwicklung.“

Absolut liege die Zahl der Langzeitarbeitslosen aber immer noch stark über den Werten aus dem Januar 2020 – dem letzten Januar vor der Pandemie. Schwietert: „Es liegt also noch ein gutes Stück Weg vor uns, um Menschen zu helfen, die während der Pandemie ihren Job verloren haben oder keine Erwerbstätigkeit in dieser Zeit aufnehmen konnten.“ Der Personalbedarf der Unternehmen sei hoch, aber es würden überwiegend Fachkräfte gesucht. Deshalb sei die Qualifizierung von Arbeitslosen und Beschäftigten ein Schwerpunktthema in den Beratungsgesprächen der Agentur.

Kurzarbeit

Im Januar 2022 (Stand 26. Januar) reichten Unternehmen aus dem Kreis Minden-Lübbecke 54 Anzeigen über Kurzarbeit ein. Darin sind 598 Personen als potenziell von Kurzarbeit betroffene Mitarbeiter benannt. Es sind 20 Anzeigen weniger und 196 Personen weniger als im Vormonat.

Zudem sind jetzt erste hochgerechnete Zahlen zur realisierten – also bereits abgerechneten und damit auch durchgeführten – Kurzarbeit für August 2021 im Kreis bekannt. Demnach gab es 469 Betriebe, die Kurzarbeit vorgenommen haben und 2329 Mitarbeiter. Das sind 88 Betriebe und 1009 Betroffene weniger als im Juli.

Für den Agenturbezirk Herford (Herford und Minden-Lübbecke) liegen erste Hochrechnungen zur realisierten Kurzarbeit im September 2021 vor. Demnach waren in beiden Kreisen 793 Betriebe mit 4216 Mitarbeitern in Kurzarbeit: 80 Betriebe weniger und 183 weniger Kurzarbeiter als im August.

Arbeitslosigkeit

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Kreis im Januar 2022 gestiegen. Insgesamt waren 8265 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit Dezember 2021 sind dies 345 Personen oder 4,4 Prozent mehr. Im Vergleich zum Januar 2021 sinkt die Zahl um 1.618 Personen (16,4 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt im Januar 2022 4,9 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 5,9 Prozent.

Arbeitslosenversicherung

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung wurden im Januar 3190 Personen gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Dezember um 305 Personen (10,6 Pro-zent) erhöht. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Verringerung um 1455 Personen (31,3 Prozent).

Grundsicherung

Es gibt 40 Arbeitslose mehr als im Dezember und 163 weniger als im Vorjahr zu verzeichnen. Insgesamt sind es 5075 Personen und damit 61,4 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung zählen.

Jugendarbeitslosigkeit

820 Arbeitslose sind im Berichtsmonat unter 25 Jahre alt. Im Vormonat waren es 12 weniger und im Januar 2021 290 mehr. Die prozentuale Veränderung beläuft sich auf +1,5 Prozent zum Dezember und -26,1 Prozent im Vorjahresvergleich.

Arbeitslose ab 50 Jahre

Die Anzahl Arbeitsloser ab 50 ist im Vergleich zum Vormonat gestiegen (+135 Personen oder +5,0 Prozent). Im Vergleich zu 2021 sind es 305 weniger (-9,8 Prozent). Insgesamt sind 2813 Menschen ab 50 Jahren im Kreis Minden-Lübbecke betroffen.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl ist im Januar gestiegen: 3545 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 82,7 Prozent (2933 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit Dezember sind dies elf Langzeitarbeitslose mehr. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Zahl um 105 Personen.

Stellenangebote

Unternehmen aus dem Kreis haben in diesem Monat 585 freie Stellen gemeldet, 213 weniger als im Dezember. Im Bestand befanden sich 4599 offene Stellen, 32 weniger als im Dezember und 1321 mehr als im Vorjahresmonat.