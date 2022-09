Kürzere Öffnung gegen hohe Energiekosten

Erste Gastronomen und Einzelhändler in Ostwestfalen-Lippe reagieren mit einer Verkürzung der Öffnungszeiten auf die explodierenden Energiekosten und weitere Verteuerungen. Durch die Verringerung der Betriebsstunden sollen neben Strom und Gas auch Personalkosten gespart werden. In erster Linie sollen in diesem Zuge weniger Aushilfen zum Einsatz kommen.

Das Restaurant Rossini in Halle wird von der kommenden Woche an die Öffnungszeiten deutlich einschränken. „Statt 72 Stunden pro Woche haben wir bis auf Weiteres dann noch 52 Stunden geöffnet“, sagt Gastronom Emil Sickendiek. Dienstags bis donnerstags streicht er den Mittagstisch und öffnet erst abends, an Sonntagen schließen sich in dem Restaurant am Haller Golfplatz dann bereits um 18 Uhr die Türen. Einen Wintergarten-Bereich, der besonders energieintensiv zu beheizen wäre, will der Gastronom in den kommenden Monaten weitgehend ungenutzt und unbeheizt lassen. Für seinen Betrieb fürchtet er alleine bei Energie Mehrkosten von einigen tausend Euro im Monat – „wenn die Politik nicht doch noch hilft“.