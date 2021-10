Kuschelkurs an der Radrennbahn

Bielefeld

Es sind frostige zwölf Grad am Donnerstagabend an der Radrennbahn. Die Söhne Mannheims haben sich aber als Ziel gesetzt, den Zuschauern so richtig einzuheizen. Ob auf Kuschelkurs oder beim Tanzen – die 500 Zuschauer waren begeistert.

Von Johanna Weiß