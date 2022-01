KuV startet Vorbereitung für Kirschblütenfest

Die Vorbereitungen für das Kirschblütenfest haben begonnnen. Wie in jedem Jahr führt der Kultur- und Verkehrsverein (KuV) Anfang Januar die ersten Gespräche mit den heimischen Vereinen. „Auch wenn Corona die Vorarbeiten wieder überschattet, wollen wir nicht direkt klein beigeben, sondern erst einmal ein ganz normales Fest planen“, sagt KuV-Vorsitzende Daniela Dembert voller Optimismus.

Unsicherheiten wegen Corona-Vorgaben begleiten Volksfest-Planung in Enger

In diesem Jahr liegt das Fest relativ früh, nämlich in der Zeit vom 22. bis 24. April. „Die Vereine haben die Veranstaltung gewöhnlich auf dem Schirm und fest in ihr Programm integriert“, sagt Dembert. Doch vor dem Hintergrund von Corona müsse zunächst geklärt werden, ob es genug Ehrenamtliche gibt, die sich unter den gegebenen Umständen beim Fest engagieren möchten.