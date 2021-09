L 756: Sperrung wieder aufgehoben

Paderborn-Sennelager

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag ist die Bielefelder Straße (L 756) in Paderborn in beide Richtungen stundenlang gesperrt gewesen. Gegen 16 Uhr wurde sie wieder freigegeben. Der schwere Unfall hatte sich kurz nach 10 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Sennelager ereignet.

